مكناس تتزين لاستقبال زوار “الملتقى الدولي للفلاحة”.. وجماعة المدينة تثبت حضورها

ع محياوي _ هبة بريس

يومان فقط تَفصل المهتمين بالشأن الفلاحي عن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب. عمّال يشتغلون هنا وهناك، استعانة بالآليات وكل ما يلزم من موارد لوجستية وبشرية وتقنية لتهيئة الفضاء المخصص للموعد السنوي الذي دأبت مدينة مكناس على احتضانه كل سنة، والذي يدوم أسبوع بالكامل .

آخر الاستعدادات لاستقبال زوار الملتقى وضيوفه من مختلف جهات المملكة وحوالي 65 دولة من مختلف بقاع العالم تتسارع قبل الافتتاح الرسمي يوم الإثنين في حلة جديدة هكذا بدت الحاضرة الإسماعيلية وهي تتزيّن لاستقبال زوارها.

استعدادات “على قدم وساق”

على مساحة تناهز 18 هكتارا بين “جْنان بن حليمة”، وغير بعيدٍ عن “صهريج السواني”، المعلمة المائية الشهيرة المجاورة لبناية “مخازن الحبوب” بالعاصمة الإسماعيلية للمملكة المغربية، “تستمر الاستعدادات الجارية على قدم وساق، بإيقاع عمل لا يُميّز ظلام الليل عن ضوء النهار”، وفق ما عاينته عدسة ” هبة بريس ” وما أكده المنظمون في حديث معها على بُعد حوالي 72 ساعة تفصل عشاق الفلاحة وقطاعاتها عن أكبر معرض متنوع الأقطاب والذي سهرت عليه الوزارة في شخص وزير الفلاحة محمد صديقي وعامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار ورئيس جماعة مكناس والمنظمين لإستقبال الزوار في أحسن حلة تسيير في المستوى أحسن من المندوب السابق.

معرض “ SIAM ” اكتسب “إشعاعا قويا مع توالي السنوات ليتموقع كأول معرض في إفريقيا، ويصبح في تعداد من بين أفضل الملتقيات الفلاحية في العالم”.

الملتقى يسرّع جهود “جماعة مكناس”

رئيس جماعة مكناس جواد بحاجي قال ، في تصريح له لموقع ” هبة بريس ” أن “جماعة مكناس، بتنسيق مع السلطات المحلية وباقي المتدخلين تنظيمياً، تعبأت عبر كافة أعضائها وموظفيها وأطرها وأعوانها– منذ أكثر من شهريْن، من خلال اجتماع عقده عامل عمالة إقليم مكناس السيد عبد الغني الصبار ، وأثمر تشكيل عدد من اللجان المختصة التي وصلتِ عمل النهار بالليل لكي تكون المدينة في أبهى حُلَلها.

وأردف المسؤول الجماعي شارحا ما تم إنجازه استعدادا لملتقى الفلاحة: “تمت تهيئة جميع الشوارع بالمدينة، فضلا عن مداخلها الرئيسية ومسالكها الأبرز، خاصة على صعيد صيانة الطرق، وتهيئة المساحات الخضراء، وكذا على مستوى التشوير الأفقي والعمودي، فضلا عن أشغال النظافة والصيانة بشكل يضمن للمدينة جمالية خاصة”.

وأشار المتحدث إلى أن “ما تم إنجازه عمل جبّار وكبير لا نريده أن يكون فقط خلال الاستعداد لمعرض الـSIAM، بل إن ساكنة مكناس تريده أن يمتد لتصبح جميلة وبهيّة طيلة أشهر السنة، وهو ما تستحقه الساكنة، وزاد ذات المتحدث: لدينا عدد من الشوارع هي موضوعُ تأهيل مبرمج، كما أن برنامج تأهيل المدينة بإشراف من العمالة يسير بشكل جيد كما خُطط له مع تقدم كبير في الأشغال، ما سيجعل مكناس بعد انتهاء أشغال تأهيلها في صورة أجمل”، مؤكدا أن مكناس مدينة تستحق كل الجهد المبذول وترحب بضيوفها، وختم قائلا: “متأكد أن المعرض الدولي للفلاحة سيكون ناجحاً خلال دورة 2024 مع مجهودات المندوبية العامة للمعرض وجهود مختلف المحيط الجماعي والحضري والقروي لمكناس التي تطمح إلى إستقبال وإستقطاب عدد كبير من الزوار .

كما همت أشغال تحضير المدينة لملتقاها الفلاحي “عمليات إصلاح وصيانة نافورات المدينة والحواجز الجانبية في الممرات والشوارع، مع تزيين الحاضرة بالأعلام الوطنية وتشوير يدُل الزائر بسهولة على موقع وخريطة المعرض.

كما تشهد أشغال تهيئة المعرض تقدما سريعا، إذ يعكس ديناميكية والتزام جميع المتدخلين من أجل دورة استثنائية على جميع المستويات التي ستنطلق يوم الإثنين 22 أبريل إلى غاية 28 من نفس الشهر، سواء بالنسبة للزوار أو العارضين. في هذا الصدد، أشار هيدان قائلا في حديثه ل ” هبة بريس “، نعمل جاهدين من أجل تنظيم نموذجي لهذه الدورة 16، لتعكس التزامنا القوي إزاء تنمية فلاحتنا وطنيا ودوليا.

يعتبر الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب الذي ينظم سنويا بمكناس، من ضمن التظاهرات الفلاحية الكبرى على صعيد إفريقيا والشرق الأوسط. و الذي سينعقد تحت شعار: « المناخ والفلاحة: من أجل أنظمة إنتاجية مستدامة ومرنة »، مع مشاركة إسبانيا كضيف شرف.

وتتميز الدورة 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب على الخصوص بـإحداث قطب جديد « الفلاحة الرقمية »، والذي يسلط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية في خدمة فلاحةٍ أكثر فعالية وأكثر مرونة؛ توسيع مهم لقطب « المنتجات المجالية »، لتثمين تنوع الفلاحة المغربية وأنشطة التعاونيات؛ واعتماد التذكرة الإلكترونية لتحسين ظروف ولوج المعرض.

هذا ويشار إلى أن الملتقى الدولي للفلاحة سيعرف حضور وفود دولية متعددة التخصصات والقطاعات الفلاحية.