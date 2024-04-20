اكادير : دعوة فنانة جزائرية لإحياء سهرة بأحد الملاهي الليلية يثير جدلا فايسبوكيا

أثار إعلان منسوب لاحد الملاهي الليلية بأكادير ، حول دعوة فنانة جزائرية لإحياء سهرة ، جدال بمواقع التواصل الاجتماعي، حول دواعي استدعاء فنانة من الجارة الجزائر، في ظل الأجواء المشحونة، كان اخرها محاصرة نادي نهضة بركان من شرطة العسكر الجزائري، وسلبهم أقمصتهم التي تحمل العلم الوطني .

وتساءل فايسبوكيين، عن موقف سلطات اكادير، وهل تم تدخلها في القضية والسماح بترخيص للملهى ، بجلب مغنية جزائرية لإحياء سهرة، وما يمكن ان يقع من مناوشات بين الزبناء او توثرات محتملة بحكم الأحداث الأخيرة والاعتداءات والتحرشات التي باتت ينهجها الجنرالات ضد المغرب، والتي عادة ما تلقى رفض من طرف المنتظم الدولي وحتى الشعوب الصديقة .

تجدر الإشارة أن السلطات العمومية بعدد من مدن المملكة منعت سابقا مجموعة من المغنيين الجزائريين من إحياء سهرات خاصة أو فنية عامة كإجراء احتياطي و أمني من وقوع مناوشات.