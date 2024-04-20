بداية من فاتح ماي.. شركات الشحن الفرنسية ترفع رسوم خدماتها الموجهة للمغرب

2024-04-20 / 14:09
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في خطوة مفاجئة و غير متوقعة، قررت شركات الشحن الفرنسية رفع رسوم خدماتها الموجهة للمغرب و ذلك بداية من فاتح شهر ماي المقبل.

و حسب معطيات خاصة، فقد قررت الشركات العاملة في مجال الشحن البحري من الموانئ الفرنسية تجاه موانئ المملكة المغربية رفع أسعار خدماتها للمغرب.

و عزت تلك الشركات رفع سعر خدمات الشحن نحو المغرب لارتفاع تكاليف الطاقة التي ضاعفت من مصاريفها، و بالتالي اعتبرت أن رفع سعر خدماتها أمر طبيعي.

و كانت شركة CMA CGM الفرنسية المعروفة و الشهيرة في مجال النقل البحري، السباقة لتعديل قيمة الرسوم المتعلقة بخدمات الشحن من وإلى  المغرب ابتداءا من فاتح ماي المقبل.

و من شأن رفع سعر خدمات شحن السلع و المنتوجات القادمة من الموانئ الفرنسية أن يساهم في رفع أسعار بيعها بالأسواق المغربية و بالتالي عودة ارتفاع أسعار عدد من المنتجات المستوردة.

المهنيون المغاربة الذين يركزون أنشطتهم التجارية بشكل كبير على استيراد السلع من فرنسا و كذا تصدير منتوجاتهم نحو بلدان أخرى عبر شركات الشحن الفرنسية، متخوفون من تأثير هذا القرار على عمليات الاستيراد و الشحن الخاصة بهم.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الشحن فرضت رسوما إضافية على بعض الدول الأخرى التي تتعامل معها، غير أن نسبة مهمة من خدماتها تتعلق بالمستوردين و التجار المغاربة بدرجة أكثر.

2024-04-20 / 14:09
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