بداية من فاتح ماي.. شركات الشحن الفرنسية ترفع رسوم خدماتها الموجهة للمغرب
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في خطوة مفاجئة و غير متوقعة، قررت شركات الشحن الفرنسية رفع رسوم خدماتها الموجهة للمغرب و ذلك بداية من فاتح شهر ماي المقبل.
و حسب معطيات خاصة، فقد قررت الشركات العاملة في مجال الشحن البحري من الموانئ الفرنسية تجاه موانئ المملكة المغربية رفع أسعار خدماتها للمغرب.
و عزت تلك الشركات رفع سعر خدمات الشحن نحو المغرب لارتفاع تكاليف الطاقة التي ضاعفت من مصاريفها، و بالتالي اعتبرت أن رفع سعر خدماتها أمر طبيعي.
و كانت شركة CMA CGM الفرنسية المعروفة و الشهيرة في مجال النقل البحري، السباقة لتعديل قيمة الرسوم المتعلقة بخدمات الشحن من وإلى المغرب ابتداءا من فاتح ماي المقبل.
و من شأن رفع سعر خدمات شحن السلع و المنتوجات القادمة من الموانئ الفرنسية أن يساهم في رفع أسعار بيعها بالأسواق المغربية و بالتالي عودة ارتفاع أسعار عدد من المنتجات المستوردة.
المهنيون المغاربة الذين يركزون أنشطتهم التجارية بشكل كبير على استيراد السلع من فرنسا و كذا تصدير منتوجاتهم نحو بلدان أخرى عبر شركات الشحن الفرنسية، متخوفون من تأثير هذا القرار على عمليات الاستيراد و الشحن الخاصة بهم.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الشحن فرضت رسوما إضافية على بعض الدول الأخرى التي تتعامل معها، غير أن نسبة مهمة من خدماتها تتعلق بالمستوردين و التجار المغاربة بدرجة أكثر.
4 تعليقات
هناك شركات أخرى دولية من غير فرنسا. يمكن التعامل معها. لماذاا تركزون دائما الا على فرنسا…..من الفلاحة للبحر.
هذه خطوة مفاجئة و غير متوقعة
لماذا قررت شركات الشحن الفرنسية رفع رسوم خدماتها
يعني عودة ارتفاع أسعار عدد من المنتجات المستوردة