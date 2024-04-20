الباز يرفض إجراء حوارات صحفية بدون مقابل مادي

رباب نوي – هبة بريس

كما عودنا الممثل أنس الباز بخرجاتهم المثيرة، بحديثه على المخرجين وزميلاته، اختار هذه المرة أن يتحدث عن الصحافيين، الذين حاولوا التواصل معه لإستضافته في حوارات.

وفي سياق متصل، خص الباز عبر تقنية سطوري في موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، بثه المباشر، بحديثه عن الإعلامي رشيد العلالي والإعلامية سناء عكرود، اللذان يشتغلان في القناة الثانية.

وقال الباز إنه يرفض المرور في برامجهم مادام ليس هناك أي مقابل مادي، بدعوى أنه سيأخذ من وقته، ويؤجل أغراضه، ولا يمكن عرض صورته في القنوات بدون أي مقابل يذكر.

واعتبر البعض أن أنس الباز يطلق الكلام على عواهنه، ويقول أشياء غير منطقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الممثل أنس الباز خرج بتصريحات مستفزة في حق مخرجين وزميلاته في المجال الفني، بعد عدم توجيه له الدعوة للعمل.