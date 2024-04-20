نقابة التعليم تحذر الوزارة من اقصاء الموقوفين من الزيادة في الأجور

رباب نوي – هبة بريس

عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع جميع الأساتذة الموقوفين والموقوفات ضد الإجراءات المتخذة في حقهم، معتبرا بشكل مطلق أن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق رجال ونساء التعليم بسبب نضالهم المشروع.

وفي هذا السياق، حذر المكتب النقابي، في بلاغ له، من إقصاء الموقوفين من الزيادة في الأجور.

كما طالبت النقابة ذاتها، وزارة التعليم بالتعجيل على التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي، والتشاور حول باقي الملفات العالقة أبرزها مراجعة ساعات العمل ، والتعويض التكميلي للإبتدائي والإعدادي وكذا الأطر المختصة.