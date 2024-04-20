طقس السبت.. قطرات مطرية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، نزول أمطار محليا رعدية بكل من الأطلسين الكبير والمتوسط، والريف والسايس، والسهول الشمالية الغربية والمنطقة الشرقية، حيث من المحتمل أن تصل هذه الأمطار إلى الواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية.

ومن المحتمل نزول قطرات مطرية محلية بالمناطق الوسطى، في حين سيكون الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب وجنوب شرق البلاد.

ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مصحوبة بتناثر غبار محليا بالأقاليم الجنوبية وبجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وجنوب الأطلس ووسط البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و 23 درجة بالجنوب الشرقي، وبأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا في عموم أرجاء المملكة تقريبا.