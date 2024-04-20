It's raining heavily, wearing an umbrella during the rainy season

طقس السبت.. قطرات مطرية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2024-04-20 / 09:05
16

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، نزول أمطار محليا رعدية بكل من الأطلسين الكبير والمتوسط، والريف والسايس، والسهول الشمالية الغربية والمنطقة الشرقية، حيث من المحتمل أن تصل هذه الأمطار إلى الواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية.

ومن المحتمل نزول قطرات مطرية محلية بالمناطق الوسطى، في حين سيكون الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب وجنوب شرق البلاد.

ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مصحوبة بتناثر غبار محليا بالأقاليم الجنوبية وبجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وجنوب الأطلس ووسط البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و 23 درجة بالجنوب الشرقي، وبأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا في عموم أرجاء المملكة تقريبا.

2024-04-20 / 09:05
16

مقالات ذات صلة

نقابة التعليم تحذر الوزارة من اقصاء الموقوفين من الزيادة…

2024-04-20 / 10:22

الرصاص يلعلع بتازة لإيقاف خمسيني عرض مواطنين للخطر

2024-04-20 / 09:29

وجدة ..هيئة حقوقية تتضامن مع بعثة نادي النهضة البركانية

2024-04-20 / 00:02

رئيس جماعة تازة يفشل في عقد الدورة الإستثنائية الثانية…

2024-04-19 / 23:52

“التسويق الهرمي” .. اعتقال شقيقين يشكلان مذكرة بحث على…

2024-04-19 / 23:19

البيضاء : اتهام ” استاذة” بتعنيف تلميذها بواسطة ”…

2024-04-19 / 23:04

طفل يلقى مصرعه بحوض لتجميع المياه بشفشاون

2024-04-19 / 22:34

تطوان..السلطات تداهم محل سري لتقشير وتخزين البطاطس

2024-04-19 / 21:38

شيشاوة : حضور لافت لتلاميذ المدارس لرواق المديرية العامة…

2024-04-19 / 21:33

” تعزيز التعاون الفلاحي” محور مباحثات بين صديقي ونظيرته…

2024-04-19 / 21:02

‫16 تعليقات

  7. اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضار تُدِر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى