السلطات الجزائرية تتدخل بالقوة لإخراج طاقم النهضة البركانية من المطار بدون أقمصة

هبة بريس : وجدة

في آخر تطورات احتجاز نادي النهضة البركانية وطاقمه الاداري والطبي بمطار هواري بومدين بالجزائر، علم ان الوضع تحول إلى ملاسنات وتشابك بالأيدي للأمن الجزائري الذي استعمل القوة مع بعثة النهضة البركانية لإخراجهم من المطار بإستفزازات غير مقبولة.

وقال مصدر هبة بريس إن مسؤولا خاطبهم بعبارة “أنتم غير مرغوب فيكم فوق التراب الجزائري”.

للاشارة فالسلطات الجزائرية صادرت اقمصة النادي المرصعة بخريطة المغرب، مع إصرار الطاقم باخذ البذل والسماح لهم بالمرور، مما يدل ان السلطات الجزائرية تخلط الرياضة بالسياسة في خرق سافر لقوانين الفيفا والكاف