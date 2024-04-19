السلطات الجزائرية تتدخل بالقوة لإخراج طاقم النهضة البركانية من المطار بدون أقمصة
هبة بريس : وجدة
في آخر تطورات احتجاز نادي النهضة البركانية وطاقمه الاداري والطبي بمطار هواري بومدين بالجزائر، علم ان الوضع تحول إلى ملاسنات وتشابك بالأيدي للأمن الجزائري الذي استعمل القوة مع بعثة النهضة البركانية لإخراجهم من المطار بإستفزازات غير مقبولة.
وقال مصدر هبة بريس إن مسؤولا خاطبهم بعبارة “أنتم غير مرغوب فيكم فوق التراب الجزائري”.
للاشارة فالسلطات الجزائرية صادرت اقمصة النادي المرصعة بخريطة المغرب، مع إصرار الطاقم باخذ البذل والسماح لهم بالمرور، مما يدل ان السلطات الجزائرية تخلط الرياضة بالسياسة في خرق سافر لقوانين الفيفا والكاف
9 تعليقات
ما على المغرب إلى تقديم شكوى لـ “الفيفا” و “الكاف”، ويجنبنا هذا النديب والنحيب ولطم الخدود الذي لا طائل من ورائه.
بالمناسبة، من أين دخلوا إلى الجزائر وعلى متن أي خطوط جوية؟
بدون تعليق ، جيران الشر وما دخل العسكر في الرياضة .
اين الكاف من عنتريات العسكر اين لقجع لمادا لا تكون المعاملة بالمثل ويلعب فريقهم بدون خريطة القبائل هههههههههههه
نهضة بركان غير مرحب بها فوق تراب الكراغلة هذا ما تلفظ به غلام أمن جزائري لأحد لاعبي نادي النهضة البركانية المغربي ، لكن ما يجعله هذا الغلام أن حضيرة الجزائر ليس فيها ما يجعلها ترحب بالضيوف ، أتحدى هذا الغلام الكرغلي أن يتفوه بعدد السياح الأجانب الذين بالكاد لا تتجاوز مدة زيارتهم الحضيرة 24 ساعة على قلتهم .
لقد بلغ هذا وزاد عن حده…
شوفو كفاش كيستقبلو المغاربة عندهم… بالمقابل حنا لي جا نرحبو بيه و نهزوه فوق الرأس….فروتور خاص نفس التعامل…. باركة علينا من الظرافة و مرحبا و الويل….عاش المغرب 🇲🇦
يعرفون المغرب أن المغرب قوي و يقدر على معاملتهم بالمثل ولكن المغرب له أخلاق لايسمح له بذالك فيقومون بهذه التصرفات ، ، يجب إعادة كرامة المواطن المغربي…
عصابة عسكر قصر المرادية الحركيين يتبجحون بان لادخل لهم في قضية الصحراء المغربية وان هذة القضية هي مطروحة في الامم المتحدة ولاناقة ولاجمل لهم فيها. جنرالات قصر المرادية خدام فرنسا الحركيين اصابهم السعار واجعهم المغرب في الصميم بعدما حسم ملف الصحراء المغربية والاستثمارات تتوافد على الصحراء والنفاح والعزاء في قصر المرادية. ولكن بجهد الله تعالى لن يصلوا إلى المغرب بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وابعد عنه كل سوء ومكروه يآرب.
لقد تجاوز هذا النظام الخبيث جميع الخطوط فما علينا إلا الإستعداد لمحو جبهة البوليزاريو أولا ثم إسترجاع الصحراء الشرقية فما علينا اولا هو توحيد الجبهة الداخلية ثم عودة الأسود للافتراس وليس للزئير.