بعد ساعات من الاحتجاز.. بعثة نهضة بركان تغادر نحو فندق إقامتها بالجزائر

توجهت بعثة نهضة بركان نحو فندق إقامتها بالعاصمة الجزائر، مساء اليوم الجمعة، بعدما تلقت ضمانات من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن أزمة القمصان.

وقضت بعثة الفريق البركاني عدة ساعات من الاحتجاز داخل مطار هواري بومدين بالجزائر، بعدما رفضت السلطات الجزائرية السماح بإدخال قمصان الفريق التي تحمل خريطة المغرب.

ويتشبت فريق نهضة بركان بضرورة خوض المباراة بقمصانه الرسمية التي تحمل خريطة المغرب، حيث غادرت البعثة نحو الفندق بعدما تلقت ضمانات من “كاف” للتوصل بقمصان الفريق في غضون قادم الساعات.

يشار إلى أن نهضة بركان سيحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري بعد غد الأحد ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.