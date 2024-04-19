طفل يلقى مصرعه بحوض لتجميع المياه بشفشاون

2024-04-19 / 22:34
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هبة بريس – مكتب طنجة

لقي طفل مصرعه أمس الخميس ،غرقا بحوض لتجميع المياه يتواجد بأحد دواوير جماعة بني صالح التابعة ترابيا لإقليم شفشاون.

وقالت مصادر محلية ان الضحية الذي لايتعدى عمره 13 سنة اتجه إلى الحوض من أجل السباحة بسبب الحرارة المفرطة، قبل أن يلقى مصرعه غرقا مهلفا حالة من الحزن والاسى لدى أسرته .

وفور علمها بالواقعة، حلت مصالح الدرك الملكي بعين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الحادث، بينما جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى شفشاون

2024-04-19 / 22:34
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