تطوان..السلطات تداهم محل سري لتقشير وتخزين البطاطس

2024-04-19 / 21:38
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هبة بريس – مكتب طنجة

داهمت السلطات المحلية بتطوان ، اليوم الجمعة محل تابع لنفوذ مقاطعة الحي المدرسي يقوم بتقشير البطاطس وبيعها للمطاعم ومحلات المأكولات الخفيفه دون توفره على الترخيص اللازم .

المداهمة نفذتها لجنة مختلطة مكونة من قسم الإقتصاد بعمالة تطوان وقسم حفض الصحة بالجماعة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية onssa وعناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة .

وقد تبين أن المحل لا يتوفر على رخصة لمزاولة النشاط ولا تتوفر فيه أبسط شروط السلامة الصحية وبذللك قامت اللجنة بحجز كميات مهمة من البطاطس المقشرة قصد إتلافها.

2024-04-19 / 21:38
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