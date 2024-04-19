تطوان..السلطات تداهم محل سري لتقشير وتخزين البطاطس
هبة بريس – مكتب طنجة
داهمت السلطات المحلية بتطوان ، اليوم الجمعة محل تابع لنفوذ مقاطعة الحي المدرسي يقوم بتقشير البطاطس وبيعها للمطاعم ومحلات المأكولات الخفيفه دون توفره على الترخيص اللازم .
المداهمة نفذتها لجنة مختلطة مكونة من قسم الإقتصاد بعمالة تطوان وقسم حفض الصحة بالجماعة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية onssa وعناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة .
وقد تبين أن المحل لا يتوفر على رخصة لمزاولة النشاط ولا تتوفر فيه أبسط شروط السلامة الصحية وبذللك قامت اللجنة بحجز كميات مهمة من البطاطس المقشرة قصد إتلافها.