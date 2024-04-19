أعوان وزارة السكوري يلوحون بتصعيد احتجاجهم

هدد اعوان الحراسة والطبخ والنظافة بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام امام الوزارة ، بداية الشهر المقبل، مدعومين بنقابتهم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وكشفت مصادر من داخل النقابة ، ان دواعي الاحتجاج جاء على خلفية تجاهل للوزارة الوصية بعد لقاء سابق لهؤلاء الأعوان بمصالح الوزارة ترأسه مفتشها العام مباشرة بعد إعلان نقابتهم عن وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة.

واضافت نفس المصادر ، ان اللقاء الأخير تم خلاله تقديم وعود لم يتحقق منها اي شي من ضمنها اليوم الدراسي الذي تم الاتفاق عليه خلال ذلك الاجتماع والذي كان ينتظر منه مناقشة توصيات كان يفترض الانطلاق منها لصياغة مقترح قانون.

وتتعلق بعض مطالب هؤلاء الأعوان بتطبيق الحد الأدنى للأجور والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعويض عن المخاطر.

مؤكدين ان تخصيص مبلغ 1700 درهم كأجرة شهرية للعاملات وتخصيص اجرة 1000 درهم كأجرة عمال الحراسة ، في زمن غلاء المعيشة ، زاد من تدهور الأوضاع لدى شغيلة الوزارة .