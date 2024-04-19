رجل يضرم النار في نفسه أمام المحكمة التي يمثل فيها ترامب

أضرم رجل، الجمعة، النار في نفسه أمام محكمة مانهاتن التي يمثل أمامها الرئيس السابق دونالد ترامب لسبب لا يزال مجهولا، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية عدة.

وأشعل الضحية النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه وسرعان ما هرع عناصر الشرطة في اتجاهه قبل استخدام أداة لإطفاء الحريق.

وأوضحت لقطات فيديو كيف انهار الرجل بعد لحظات من إضرام النار في نفسه.

وكان القاضي خوان ميرشان أعلن أن محكمة مانهاتن اختارت، الجمعة، اثني عشر محلفا وستة بدلاء في المحاكمة التاريخية لترامب، أول رئيس أميركي سابق يمثل في قضية جنائية.

وقال القاضي في اليوم الرابع من المحاكمة “اكتملت هيئة المحلفين”، ممهدا بذلك لبدء المرافعات.

ويحاكم ترامب بتهمة دفع أموال سرا لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز، قبل أيام من انتخابات 2016 التي فاز فيها على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.