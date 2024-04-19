بنموسى يكشف عن مآل ثانويات بإقليم سطات

2024-04-19 / 18:49
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

تفاعل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ” شكيب بنموسى”، مع سؤال كتابي تقدم به البرلماني ” محمد هيشامي” عن حزب الحركة الشعبية بإقليم سطات حو مآل المؤسسات الإعدادية التابعة لجماعات حوازة ومسكورة واخميسات الشاوية بالإقليم.
وكشف الوزير عن مجموعة من المعطيات تفيد بأن المديرية الإقليمية بسطات عملت على برمجة بناء ثانوية إعدادية بكل من جماعة الحوازة مسكورة واخميسات الشاوية، وذلك في إطار برنامجها المادي المتعدد السنوات في مجال البناءات الذي يشمل بناء ثانويات إعدادية كل سنة، علما أنه تم إنجاز جميع الدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية والتقنية والهندسية والمراقبة التقنية اللازمة للمشروع في أفق اعتماد.

وشدد بنموسى على أن التلاميذ القاطنين بجماعة الحوازة مسكورة واخميسات الشاوية حاليا، يتمدرسون بالثانويات الإعدادية بالجماعات المجاورة مع استفادتهم من خدمات الدعم الاجتماعي المرتبطة بالإطعام والإيواء، سواء بالأقسام الداخلية أو بدور الطالب والطالبة في إطار اتفاقيات شراكة بين هذه الأخيرة والمديرية الإقليمية، بالإضافة إلى استفادة التلاميذ الوافدين من الجماعات المعنية من النقل المدرسي.

هذا و أكد بنموسى على أن المديرية الإقليمية بسطات على 39 ثانوية إعدادية وملحقة و 5 ثانويات تأهيلية محتضنة للتعليم الثانوي الإعدادي موزعة على 36 جماعة، على أساس أنه يتم إحداث المؤسسات التعليمية بالإقليم بناء على معطيات الخريطة المدرسية والأولويات المطروحة والمرتبطة بعدد التلاميذ المراد إلحاقهم بهذه المؤسسات، وكذا الاعتمادات المالية المفوضة.

2024-04-19 / 18:49
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