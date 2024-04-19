البيضاء.. اعتقال 4 “متشردين” تورطوا في قت.ل شخص

2024-04-19 / 16:33
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس 18 أبريل الجاري، من توقيف أربعة أشخاص يعيشون في وضعية تشرد، تتراوح أعمارهم ما بين 36 و63 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت.

وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا، يوم أمس الخميس، على خلفية اكتشاف جثة شخص يعيش بدوره في وضعية تشرد، تم العثور عليها بمنطقة خلاء بحي الرحمة بالدار البيضاء، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم بعد مرور وقت وجيز.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الجريمة.

2024-04-19 / 16:33
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