صورة “طوطو” و “ديزي دروس” تشعل مواقع التواصل الإجتماعي
رباب نوي – هبة بريس
أشعلت صورة جمعت نجمي الراب المغربي “طوطو ” و “ديزي دروس ” مواقع التواصل الإجتماعي، حيث جعلت الرواد يتسائلون عن كواليس وحيثيات التقاط هذه الصورة.
ورجحت فئة كبيرة من جماهير الراب أنه ربما قد يكون هناك عمل مشترك جمع المغنيين.
هذا، وتعمد النجمين إثارة الجدل بحكم أنهما معروفان بخرجاتهم المثيرة، والتي تصبح حديث الصفحات ووسائل الإعلام.
10 تعليقات
ها يصنع المفاعلات النووية او الصواريخ اتقوا ابناء الوطن بتبخيص العلماء والتصفيق والتهليل لمن يساهم في نشر النحطاط التقافي و الهوية المغربية
مثل تلك الحالة التي فعلوا في أنفسهم والذين يظنون على أنها حضارة. في الشارع مثل تلك الحالة اغلبهم مجرمين حباسين……َ
راب كاين في امريكا حنا عندنا غي الحموضة ..
الراب الفن الأصيل الذي يحترم ويدافع عن هموم الشعب..
صورة رائعة من طوطو وديزي دروس..
هنيئا لهم من بعد خصام طويل ..
هههه طوطو عالم ذرة ، مثله مثل هادوك وجاه الشر اللي تيغنيو صماق اطاق شر كبي اتاي!!!!!!
وجهان لعملة واحدة…
ربما قد يكون هناك عمل مشترك جمعهما
صراحة هما من أفضل الفنانين