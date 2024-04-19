صورة “طوطو” و “ديزي دروس” تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

رباب نوي – هبة بريس

أشعلت صورة جمعت نجمي الراب المغربي “طوطو ” و “ديزي دروس ” مواقع التواصل الإجتماعي، حيث جعلت الرواد يتسائلون عن كواليس وحيثيات التقاط هذه الصورة.

ورجحت فئة كبيرة من جماهير الراب أنه ربما قد يكون هناك عمل مشترك جمع المغنيين.

هذا، وتعمد النجمين إثارة الجدل بحكم أنهما معروفان بخرجاتهم المثيرة، والتي تصبح حديث الصفحات ووسائل الإعلام.