السلطات الجزائرية تشترط إخفاء خريطة المغرب لمغادرة المطار وبعثة نهضة بركان ترفض
هبة بريس – وجدة
رفض حكيم بنعبدالله رئيس نادي النهضة البركانية مقترح السلطات الجزائرية بمطار هواري بومدين، بإخفاء الخريطة المغربية بالأقمصة الرسمية بملصق، إن أرادوا أخذ أمتعتهم المحتجزة لدى جمارك المطار.
ولحدود الساعة، لازالت بعثة نهضة بركان بمطار الهواري بومدين بالجزائر العاصمة، بعد ان أقدمت عناصر الجمارك على احتجاز أمتعة فريق نهضة بركان، بسبب خريطة المملكة المغربية، التي تزين قمصان “البرتقالي”
وهذا، فقد حلت طائرة البعثة البركانية في حدود الساعة الحادية عشر والربع بمطار الهواري بومدين في سفر مباشر عبر طائرة خاصة.
وجدير بالذكر، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” راسل في وقت سابق فريقي نهضة بركان وإتحاد العاصمة وتم الاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة.
وخلصت المراسلة، إلى أن ممثل الكرة المغربية سيرتدي قميصه الأبيض وجوارب بيضاء، وحارس مرماه سيرتدي اللون الأخضر بالكامل، في حين يرتدي اتحاد العاصمة الجزائري القميص الأحمر مع الأسود بالكامل، وحارس مرماه اللون الأزرق مع جوارب برتقالية.
11 تعليقات
لعنة الله عليهم الى يوم الدين.الصحراء مغربية رغم انفكم يا كراغلة
لن يفلح العساكر مع ملكنا الاسد
وملي يهضرو معاهم كيقوليك حنى معندناش علاقة بمشكل الصحراء وهاظا اكبر دليل الله يتبعهم البلاء
ما هذا الجار الذي حشرنا الله معهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وأبعد عنا شرهم وأرنا فيهم عقابك على سوء معاملتهم للجار
لان خريطة المغرب كاملة تزعجهم. وفي نفس الوقت يتحسرون عن كل الأموال التي خسروها عن البوليزاريوا والمغرب لازال في صحرائه. الاستثمارات تتدفق على تلك المنطقة بكثرة. .ومثل تلك التصرفات …
قمة الغباء باحتجاز الطاقم النهضة البركانية ..
الجزائر تتحمل مسؤوليتها عن احتجاز نهضة بركان..
فرق كبير بين التعامل المغربي مع المواطنين الجزائريين والعكس غير صحيح..
مهزلة هذه من الجزائر الشقيقة
Hechouma hadchy li daro
الشوهة والله ..