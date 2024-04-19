Police stand in front of the house where one of the stabbing victims was found in Weldon, Saskatchewan, Canada, on September 7, 2022. - One of two brothers who were the target of a massive manhunt in Canada after allegedly carrying out a stabbing spree that left 10 dead and 18 wounded has been found dead, police said on September 5. The killings in the remote James Smith Cree Nation Indigenous community and the town of Weldon in Saskatchewan province in western Canada are among the deadliest incidents of mass violence to ever hit the nation. (Photo by LARS HAGBERG / AFP)

فرنسا.. توقيف رجل هدد بت.فجير نفسه أمام القنصلية الإيرانية

2024-04-19 / 15:01
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هبة بريس – وكالات

أعلنت الشرطة الفرنسية توقيف رجل هدد بتفجير نفسه أمام القنصلية الإيرانية في باريس.

وكانت الشرطة طوقت القنصلية، وقالت عبر منصة “إكس” إنها انتشرت في المكان وطالبت الجمهور بالابتعاد عن المنطقة وقامت بنشر القوات الخاصة.

وأفاد مصدر من الشرطة الفرنسية بأنه تم رصد رجل يدخل القنصلية الإيرانية في باريس هذا الصباح ومعه على ما يبدو قنبلة يدوية وحزاماً ناسفاً.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن شاهداً “رأى رجلاً يدخل إلى القنصلية حاملا قنبلة يدوية أو سترة ناسفة”.

ونقلت عن مصدر في الشرطة الفرنسية أن قائد الشرطة لوران نونيز حشد “كتيبة البحث والتدخل” (بي ار اي)، وهي قوة خاصة تابعة للشرطة، موضحاً أن القنصلية تقدمت “بطلب للتدخل”.

2024-04-19 / 15:01
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