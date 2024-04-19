فرنسا.. توقيف رجل هدد بت.فجير نفسه أمام القنصلية الإيرانية

هبة بريس – وكالات

أعلنت الشرطة الفرنسية توقيف رجل هدد بتفجير نفسه أمام القنصلية الإيرانية في باريس.

وكانت الشرطة طوقت القنصلية، وقالت عبر منصة “إكس” إنها انتشرت في المكان وطالبت الجمهور بالابتعاد عن المنطقة وقامت بنشر القوات الخاصة.

وأفاد مصدر من الشرطة الفرنسية بأنه تم رصد رجل يدخل القنصلية الإيرانية في باريس هذا الصباح ومعه على ما يبدو قنبلة يدوية وحزاماً ناسفاً.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن شاهداً “رأى رجلاً يدخل إلى القنصلية حاملا قنبلة يدوية أو سترة ناسفة”.

ونقلت عن مصدر في الشرطة الفرنسية أن قائد الشرطة لوران نونيز حشد “كتيبة البحث والتدخل” (بي ار اي)، وهي قوة خاصة تابعة للشرطة، موضحاً أن القنصلية تقدمت “بطلب للتدخل”.