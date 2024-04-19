بسبب “النشرة الانذارية”.. “الأوطوروت” تحذر مستعملي الطريق السيار مكناس-وجدة

هبة بريس

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار مكناس- وجدة بتوخي الحيطة والحذر وبالاستعلام عن حالة حركة السير قبل أي تنقل، وذلك عقب صدور نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل تساقطات مطرية قوية أحيانا رعدية غدا السبت.

وأوضح بلاغ للشركة أنه “عقب النشرة الإنذارية من المستوى البرتقالي الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، يوم الجمعة 19 أبريل، معلنة هطول تساقطات مطرية قوية أحيانا رعدية، في عدد من أقاليم المملكة، وذلك يوم السبت 20 أبريل، ابتداء من منتصف الليل إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، توصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار مكناس-وجدة بأخذ الحيطة والحذر وبالاستعلام عن حالة حركة السير قبل أي تنقل”.

ولطلب أي معلومة عن حركة السير أو مساعدة على الطريق السيار، يضيف البلاغ، تذكر الشركة مستعملي الطريق السيار بالاتصال بمركز النداء 5050 وبالاطلاع على التطبيق (ADM Trafic).

وأشارت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى أنها معبأة وفق نظام اليقظة الشاملة رفقة شركائها المتدخلين على الشبكة.