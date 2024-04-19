ترويج مخدر الكوكايين يجر 3 أشخاص للاعتقال بطنجة

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الخميس 18 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهما مبحوث عنه في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بنشاط شبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد مكنت إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية من ضبط اثنين من المشتبه بهم في حالة تلبس بتسليم شحنة من مخدر الكوكايين ناهزت 330 غراما، كما تم ضبط سيدة يشتبه في علاقتها بهذا النشاط الإجرامي.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المتواصلة في هذه القضية عن حجز ثلاث سيارات ومبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من عائدات الاتجار غير المشروع في المخدرات، وقد ناهز أكثر من مليون ونصف مليون درهم، فضلا عن مبلغ آخر بالعملة الأوروبية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في هذه القضية.