نشرة إنذارية: زخات مطرية وهبات رياح قوية مرتقبة يوم السبت

2024-04-19 / 13:12
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أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه يرتقب أن يشهد عدد من مناطق المملكة، السبت، زخات مطرية قوية وأحيانا رعدية، تتراوح مقاييسها ما بين 25 و40 ملم، وهبات رياح قوية (70 -85 كيلومتر في الساعة) مع تطاير محلي للغبار .

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أن هذه الزخات المطرية ستهم عمالات وأقاليم بولمان وفاس وصفرو ومولاي يعقوب وجرسيف وتاونات والحاجب وإفران وتازة وتاوريرت ومكناس، من منتصف الليل إلى الساعة الثالثة زوالا.

وأضافت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أن هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 70 و85 كيلومتر في الساعة مع تطاير محلي للغبار، مرتقبة بعمالات وأقاليم الرشيدية وفكيك والمرتفعات التابعة لأقاليم كلميم وطاطا وسيدي إفني وتزنيت، وذلك من الساعة العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا.

2024-04-19 / 13:12
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‫4 تعليقات

  2. اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضار تُدِر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض

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