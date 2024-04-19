بسبب “خريطة المغرب”.. السلطات الجزائرية تحتجز طاقم نهضة بركان
هبة بريس – وجدة
إنطلقت بعثة نادي نهضة بركان، صبيحة اليوم الجمعة 19 أبريل الجاري صوب الجزائر، من أجل مواجهة اتحاد العاصمة، برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وفي رحلة جوية خاصة مباشرة، تنطلق من مطار وجدة أنكاد في تمام الساعة الساعة العاشرة صباحا، على أن تصل إلى مطار الهواري بومدين في حدود الساعة الـ11:15.
وفور وصولها لمكار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، تعرض طاقم النادي البرتقالي للاحتجاز من طرف السلطات الجزائرية بسبب الخريطة التى توجد على قميص الفريق ولحد الساعة لم تسمح لهم بالمرور وسط استغراب لمثل هذه التصرفات الغير رياضية وتضييقا مرفوضا للخلط بين الامور السياسية والرياضية المنافية لقوانين الفيفا والكاف.
6 تعليقات
بني كرغل الله اعفوا عليهم يارب مراض بينا
الجزائرية تحتجز طاقم رياضي بسبب قميص مرسوم فيه خريطة المغرب كاملة
السلطة الجزائرية تقول انها ليست طرفا في النزاع لكن أفعالها تعاكس أقوالها
(الأم جزائرية و الأب اما فرنسي أو تركي عثماني ) هم من تكون أقوالهم عكس أفعالهم
لا افهم لماذا نحن المغاربة نذهب الى هذا البلد و نلتقي باهله المسعورين تجاه وطننا الغالي
الكراغلة كيقلبو على الصداع و هذه هي المناسبة باش الفيفا تتدخل و يتوقفو من المسابقات و من خريطة الكرة فالعالم
هذه هي المؤامرة بأم عينها والكولسة الحقيقية، يعملون كل مابوسعهم لإخراج البركانيين عن تركيزهم، الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه سواء لعبنا الكرة أو لم نلعبها، قضي الأمر.
وتقول دولة الكبرانات أنها غير معنية بالنزاع المغتعل وأنها ليست طرفا في ذلك. منتهى الحقد .هؤلاء الكرغوليين عداؤهم للمغرب عقيدة يمكن أن يتحالفوا مع الشيطان ويبيعوا دينهم في سبيل ذلك .والتشيع الذي ينخر بلادهم شاهد على ذلك.