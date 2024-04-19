بسبب “خريطة المغرب”.. السلطات الجزائرية تحتجز طاقم نهضة بركان

هبة بريس – وجدة

إنطلقت بعثة نادي نهضة بركان، صبيحة اليوم الجمعة 19 أبريل الجاري صوب الجزائر، من أجل مواجهة اتحاد العاصمة، برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي رحلة جوية خاصة مباشرة، تنطلق من مطار وجدة أنكاد في تمام الساعة الساعة العاشرة صباحا، على أن تصل إلى مطار الهواري بومدين في حدود الساعة الـ11:15.

وفور وصولها لمكار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، تعرض طاقم النادي البرتقالي للاحتجاز من طرف السلطات الجزائرية بسبب الخريطة التى توجد على قميص الفريق ولحد الساعة لم تسمح لهم بالمرور وسط استغراب لمثل هذه التصرفات الغير رياضية وتضييقا مرفوضا للخلط بين الامور السياسية والرياضية المنافية لقوانين الفيفا والكاف.