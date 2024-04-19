بعد منعها من مغادرة المغرب.. بطلة “برنامج المواعدة” تستنجد بالصحافة الهولندية

هبة بريس – الرباط

بعد منعها من مغادرة التراب الوطني، لجأت بطلة “برنامج المواعدة” الى الصحافة الهولندية.

ونقلت صحف هولندية، أن بطلة “برنامج المواعدة” تفاجأت بمنعها من مغادرة المغرب، بعدما أخبرتها عناصر أمنية بالمطار بفتح تحقيق في الفيديو المثير للجدل.

وأضافت صحيفة هولندية، نقلا عن المعنية بالأمر، أن فيديو المواعدة تسبب في ضجة كبيرة بالمغرب، بسبب ظهورها بلباس عارٍ وكذا بسبب طريقة اختيارها لـ”حبيب” مستعينة ب”كلبها”.

وتابعت المعنية بالأمر، أن المصالح الأمنية استمعت لأقوالها بخصوص الفيديو المذكور، حيث أكدت على أنها لم تقصد الاساءة لمشاعر المغاربة أو تقديم صورة خاطئة للشباب.

وعبرت المعنية بالأمر، عن تخوفها من قرار السلطات المغربية بخصوص الفيديو، مؤكدة على أنها تخشى أن ينتهي بها المطاف الى السجن.