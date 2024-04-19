مغني الراب الأمريكي كانييه ويست يضرب معجبا حاول “لمس” زوجته

هبة بريس – وكالات

أفادت تقارير صحفية بأن مغني الراب الأمريكي كانييه ويست مشتبه فيه بالتورط بضرب معجب أمسك زوجته، بيانكا سينسوري.

وقال مصدر من شرطة لوس أنجلوس لموقع TMZ إن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي، وإنه تم القبض على ويست وسينسوري، وخرجا بكفالة بعد المشاجرة.

وقال أحد ممثلي مغني الراب إن الرجل الذي يزعم أن ويست لكمه “اعتدى جسديًّا” على زوجته بيانكا سينسوري.

وأكد ممثل طليق كيم كارداشيان “المعتدي لم يصطدم ببيانكا فحسب، بل وضع يديه تحت فستانها ومباشرة على جسدها، وأمسك بخصرها، ثم وجه لها القبلات”.

ووقع الحادث المزعوم في فندق Chateau Marmont الشهير في Sunset Boulevard في لوس أنجلوس، وفقًا لما ذكرته قناة “فوكس 12”.