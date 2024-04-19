مع اقتراب عيد الأضحى.. “خاصك مائة ألف على الأقل إيلا بغيتي تعيد”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يقترب عيد الأضحى رويدا رويدا، و معه يعود النقاش حول أسعار الأضاحي للواجهة، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها مناسبة العيد السنتين الماضيتين و ما رافقهما من ارتفاع صاروخي في أسعار بيع الأكباش بمختلف الأسواق.

النقاش عاد هذا العام، رغم تطمينات الحكومة و المهنيين بوفرة الأضاحي التي أكدوا أنها تفوق الطلب المتوقع، و بالأخص في ظل دعم عملية استيراد الماشية من أسواق أوروبية.

هبة بريس كان بها تواصل مع عديد الكسابة و المهنيين من مربي الماشية، فأجمعوا جميعهم على أن القطيع متوفر بشكل كاف هذا العام لكن الأسعار مع ذلك ستكون مرتفعة بسبب مجموعة من العوامل.

و في هذا الصدد، قال أحد الكسابة: “ايلا بغيتي تعيد هاد العام خاصك مائة ألف”، في إشارة واضحة منه لكون أسعار الأضاحي هذا العام ستكون ملتهبة.

و عن السبب في ذلك رغم وفرة القطيع وفق ما يروج، أوضح ذات المتحدث بأن موجة الجفاف ساهمت في غلاء تكاليف الإنتاج من ناحية الأعلاف، بالإضافة لتكاليف النقل التي ساهم فيها ارتفاع سعر المحروقات.

و أضاف ذات المتحدث: “الحولي لي كان العام الفايت بثمانين ألف هاد العام يعولو المغاربة يشريوه بمئة ألف، يعني غتكون زايدة تقريبا عشرين ألف ريال في الحولي”.

و زاد المتحدث ذاته قائلا: “الله يحسن عوان الدرويش و لي المدخول ديالو على قد الحال، لكن حتى الكسابة خاصنا نراعيو ليهم و نعدروهم، راه هادشي لي عطا الله مع الجفاف”.

هذا و أثير النقاش حول جدوى ملايير الدعم التي ستصرف للمستوردين هذا العام بعدما تقرر تخصيص دعم قيمته 500 درهم عن كل رأس من الغنم مستوردة من الخارج لسد الخصاص على مستوى القطيع الموجه للذبح.

و كانت الحكومة قد فرضت شروطا صارمة على الراغبين في استيراد الماشية للحصول على الدعم، من قبيل وضع ضمانات مالية مسبقة، حيث أن ما يفوق مائة مستورد استجابوا للشروط المطلوبة و شرعوا في عملية الاستيراد منذ فترة.