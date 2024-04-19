صحيفة هولندية: وريثة العرش قضت سنة في اسبانيا هربا من بارون مخدرات مغربي

2024-04-19 / 10:46
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أكدت صحيفة هولندية، أن وريثة العرش الهولندي الأميرة كاثرينا أماليا، فرّت إلى إسبانيا لمدة سنة، بعد تحذيرات أمنية من تعرضها لتهديد من قبل بارون مخدرات من أصول مغربية.

وذكرت صحيفة ” De Telegraaf”، أن السجين الهولندي من أصول مغربية رضوان تاغي (46 عامًا)، وهو “بارون مخدرات” يتزعم منظمة إجرامية من وراء القضبان، وهدد باختطاف وريثة العرش وكذا زوجة الملك فيليب الكساندر.

و نفت محامية البارون تاغي، في تصريحات للصحيفة الهولندية، الاتهامات التي طالت موكلها، قائلة إنها “معلومات خاطئة لا أساس لها من الصحة”.

وأوضحت المحامية أن موكلها “صُدم وشكك بشكل قاطع في تقرير صحيفة ” De Telegraaf” بأنه كان جزءًا من خطط لاستهداف الأميرة ورئيس الوزراء”.

2024-04-19 / 10:46
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