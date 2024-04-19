وفاة شيخ سوري أطعم زوار المسجد النبوي بالمجان لـ40 سنة

هبة بريس – وكالات

غيب الموت في المدينة المنورة المعمّر السوري الملقب بـ”أبو السباع” عن عمر ناهز الـ 95 عاما والذي عرف على مدار 4 عقود ساقيا للشاي والقهوة والتمر لزوار المسجد النبوي مجانا كصدقة جارية.

وجاءت وفاة الحاج السوري طبيعية نتيجة تقدمه بالعمر وصلي عليه مساء الثلاثاء بالمسجد النبوي الشريف.

واعتاد الشيخ طوال العقود الأربع الماضية على الجلوس على كرسي بلاستيكي بالقرب من المسجد النبوي الشريف وقريبا من منزله، واضعا أمامه طاولة تحتوي على أطباق الحلوى والتمور بجانب الشاي والقهوة التي يقدمها للزوار بالمجان.