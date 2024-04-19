وفاة شيخ سوري أطعم زوار المسجد النبوي بالمجان لـ40 سنة
هبة بريس – وكالات
غيب الموت في المدينة المنورة المعمّر السوري الملقب بـ”أبو السباع” عن عمر ناهز الـ 95 عاما والذي عرف على مدار 4 عقود ساقيا للشاي والقهوة والتمر لزوار المسجد النبوي مجانا كصدقة جارية.
وجاءت وفاة الحاج السوري طبيعية نتيجة تقدمه بالعمر وصلي عليه مساء الثلاثاء بالمسجد النبوي الشريف.
واعتاد الشيخ طوال العقود الأربع الماضية على الجلوس على كرسي بلاستيكي بالقرب من المسجد النبوي الشريف وقريبا من منزله، واضعا أمامه طاولة تحتوي على أطباق الحلوى والتمور بجانب الشاي والقهوة التي يقدمها للزوار بالمجان.
7 تعليقات
رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
حصل لي شرف أني شربت من قهوته و شايه 2006 أسأل الله أن يتقبل منه ما كان يقدمه لوجه الله تعالى
اللهم تقبل منه
اللهم ارحمه واغفر له
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الاعلى
إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم ارحمه و اغفر له ، لقد اكلت من يده الشريفة سنة 2010 اتناء زيارتي ، رحم الله الفقيد وتقبل الله منه ،
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر له ورحمه