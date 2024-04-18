الـUNTM يسائل الحكومة حول إجراءاتها لمواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا

طالب خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل مواكبة العاملات الزراعيات الموسميات بإسبانيا وحمايتهن من مختلف أشكال الاستغلال الذي قد يتعرضن له.

جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهاه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

و قالا فيه إن وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قد أشرف منتصف شهر مارس الجاري على إطلاق رحلات العاملات الزراعيات الموسميات برسم سنة 2024 في إطار الشراكة الثنائية التي تجمع بين المغرب وإسبانيا، والتي تهدف إلى توفير فرص شغل موسمية في قطاع الفلاحة لـما يناهز 16 ألف امرأة مغربية من الوسط القروي من كافة مناطق المغرب.