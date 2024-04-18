سفينة التدريب الالمانية “غورش” ترسو بميناء طنجة المدينة

هبة بريس – طنجة

رست سفينة التدريب الالمانية “غورتش فوك”Gorch Fock، صباح اليوم الخميس، بميناء طنجة المدينة في محطة ضمن جولة تدريبية تشمل موانئ في إسبانيا والمغرب والبرتغال وفرنسا.

ويمثل رسو السفينة الشراعية التابعة البحرية الألمانية ، متانة العلاقات الدبلوماسية الثانئية بين المغرب والالمانية ، حيث ستقضي الفترة من 18 إلى 22 أبريل الجاري.

ويتضمن البرنامج حصصا تدريبية لفائدة البحارة المتدربين الألمان، إلى جانب تنظيم أبواب مفتوحة لتمكين سكان مدينة طنجة من زيارة السفينة والتعرف على مرافقها وتجهيزاتها، إلى جانب الاطلاع على تاريخ الملاحة البحرية الألمانية.