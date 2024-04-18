لاعب لكرة اليد يلقى مصرعه غرقا بأحد شواطئ طنجة

2024-04-18 / 19:16
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هبة بريس – مكتب طنجة

لقي لاعب فريق النهضة الطنجاوية لكرة اليد ،عبد الحكيم أزبار، مصرعه غرقا الأسبوع الماضي، بأحد شواطئ المدينة .

ونعى الفريق الطنجاوي لكرة اليد ، اللاعب عبد الحكيم أزبار الذي لقي مصرعه غرقا بأحد الشواطئ المطلة على الواجهة الأطلسية بعدما توجه إلى هناك قد السباحة .

ونشر الفريق الطنجاوي لكرة اليد، عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة اللاعب حمزة الذي خلف حزنا عميقا في صفوف معارفه.

2024-04-18 / 19:16
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