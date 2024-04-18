لاعب لكرة اليد يلقى مصرعه غرقا بأحد شواطئ طنجة
هبة بريس – مكتب طنجة
لقي لاعب فريق النهضة الطنجاوية لكرة اليد ،عبد الحكيم أزبار، مصرعه غرقا الأسبوع الماضي، بأحد شواطئ المدينة .
ونعى الفريق الطنجاوي لكرة اليد ، اللاعب عبد الحكيم أزبار الذي لقي مصرعه غرقا بأحد الشواطئ المطلة على الواجهة الأطلسية بعدما توجه إلى هناك قد السباحة .
ونشر الفريق الطنجاوي لكرة اليد، عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة اللاعب حمزة الذي خلف حزنا عميقا في صفوف معارفه.
3 تعليقات
رحمه الله واسكنه فسيح جناته والحقنا به مومنين بلاالاه الا الله محمد رسول الله
كان الله في عون عائلته لهدا الفراق المفجع
ان لله وان اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العلي القدير