استعدادات عيد الأضحى.. بايتاس: “حاولنا تبسيط عملية استيراد الأغنام”

هبة بريس – الرباط

تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول استعدادات عيد الأضحى.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، أن هذه الاستعدادات تتم عبر عمليتين: عملية الترقيم والجودة والمراقبة، عملية فتح الاستيراد.

وأكد بايتاس، على وجود رغبة هذه السنة في مضاعفة الأرقام التي بلغت 600 الف رأس “مرشحة للارتفاع”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن عملية الاستيراد معقدة وصعبة، مشيرا إلى أن الحكومة حاولت تبسيط المسار وتقنينه لتسهيل عملية الاستيراد وتوفير الأضاحي لمرور مناسبة عيد الأضحى في ظروف جيدة.