بايتاس: “حكومتنا اجتماعية بامتياز”

2024-04-18 / 14:22
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أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة اشتغلت وفق أفق ونفس واحد وهو النفس الاجتماعي

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “هذه الحكومة اجتماعية بامتياز”.

وذكر بايتاس، أنه بالاضافة الى انخراطها القوي في الملفات الاقتصادية، لم تهمل الحكومة الملفات الاجتماعية، مسترسلا بالقول: “هل كانت بلادنا قبل هذه المرحلة تتوفر على حماية اجتماعية?”، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت مجهودات مهمة “دعم الأسعار وصندوق المقاصة، دعم المواد الفلاحية، دعم النقل، الحوار الاجتماعي، إصلاح منظومة الصحة والتعليم” .

وشدد بايتاس، على أن هذه الأرقام عصية على الإنكار وهي أرقام ناطقة وتقدم إجابات واضحة وقوية.

2024-04-18 / 14:22
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تعليق واحد

  1. هذا استغباء للمواطنين
    كل الدعم لا في الفلاحة لا في الطاقة لا في الصحة هو دعم ينتهي في جيوب الطبقة البرجوازية
    و هو ما يزيد الفقير فقرا و الغني غنا
    قضية مجتمعنا المغربي هو مجرد الضحك على الذقون
    ما دام التعليم و الصحة ليسا مجانا و ما دامت البطالة مستشرية و ما دام الراتب هزيل بالنسبة الشغيلة و ما دام الحد الأدنى للأجور هزيلا و ما دامت ليست هناك عدالة ضريبية فٱننا في الهاوية و حذف الطبقة المتوسطة والفاهم يفهم..

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