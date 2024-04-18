تسريب جينيريك “بين لقصور” بصوت حاتم عمور.. وعصام حميش: “المغني الفاشل من سربها”

هبة بريس – فن

تداولت عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع من أغنية جينيريك مسلسل “بين لقصور” بصوت الفنان حاتم عمور.

وفي هذا الصدد، نشر المدير الفني عصام حميش، تدوينة على حسابه بموقع “انستغرام”، جاء فيها: “واحد المغني فاشل كنت جبتو يغنى أغنية لجنريك واحد المسلسل وبدلناه بفنان أحسن منو لأسباب أخلاقية نايض كيرسل الأغنية لي بصوتو لكروبات ديال (les fans ( ديالو كيقوليهم حطوها فالصفحات وكتبو تسريب أغنية الفنان الفاشل لي كانت بصوتو حيت اصلا معندو حتى أغنية يخرجها ينجح فيها وهو لا صوت ولا صورة ولا أخلاق”.

وأضاف حميش قائلا: “هادشي لي كيخليني نفضل نجيب أجنبي على دياولنا حيت واحد النسبة كبيرة دايريين بحالو المهم دابا أنا وصلتلك الرسالة حيت عارف عطا الله لي يوصلوهالك وأنا عندي ما يفيد بهاد الهضرة و اذا قلتي العكس نحطك بوجهك، فجمع راسك وسير عيش تحت جلباب سعد المجرد لي فاتك بسنوات ضوئية”