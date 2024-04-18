اعتقال 3 أشخاص اعتدوا على شرطي حاول إيقاف أحدهم بأ

هبة بريس

أوقفت عناصر الشرطة بمدينة أصيلة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس 18 أبريل الجاري، ثلاثة أشخاص، من بينهم شقيقان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بالاتجار غير المشروع في المخدرات وعدم الامتثال والضرب والجرح البليغين في مواجهة شرطي أثناء مزاولته لمهامه.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت عناصر الشرطة العاملة بنقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة أصيلة شخصا مبحوثا عنه في قضايا المخدرات، وعند إخضاعه لإجراءات الجس الوقائي والتصفيد، عمد شقيقه الذي كان برفقته على متن سيارة إلى مباغتة مفتش شرطة ممتاز من الخلف وعرضه لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

وقد أسفر التدخل الأمني الفوري عن توقيف الشقيقان المشتبه فيهما، بمعية مرافقهما الثالث الذي كان يتولى السياقة، كما تم حجز السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

وقد تم نقل الشرطي المصاب إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، من أجل التكفل بحالته الصحية وتمكينه من الإسعافات المستعجلة الضرورية، بينما تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.