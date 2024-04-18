اعتقال 3 أشخاص اعتدوا على شرطي حاول إيقاف أحدهم بأ

2024-04-18 / 12:28
1

هبة بريس

أوقفت عناصر الشرطة بمدينة أصيلة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس 18 أبريل الجاري، ثلاثة أشخاص، من بينهم شقيقان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بالاتجار غير المشروع في المخدرات وعدم الامتثال والضرب والجرح البليغين في مواجهة شرطي أثناء مزاولته لمهامه.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت عناصر الشرطة العاملة بنقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة أصيلة شخصا مبحوثا عنه في قضايا المخدرات، وعند إخضاعه لإجراءات الجس الوقائي والتصفيد، عمد شقيقه الذي كان برفقته على متن سيارة إلى مباغتة مفتش شرطة ممتاز من الخلف وعرضه لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

وقد أسفر التدخل الأمني الفوري عن توقيف الشقيقان المشتبه فيهما، بمعية مرافقهما الثالث الذي كان يتولى السياقة، كما تم حجز السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

وقد تم نقل الشرطي المصاب إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، من أجل التكفل بحالته الصحية وتمكينه من الإسعافات المستعجلة الضرورية، بينما تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

2024-04-18 / 12:28
1

مقالات ذات صلة

مجلس جهة الشرق ينضم الى برنامج الإنفتاح من أجل…

2024-04-18 / 13:36

فاس.. إيقاف عناصر شبكة تهجر أشخاص لاستغلالهم في الدعارة

2024-04-18 / 11:00

طنجة.. إيقاف شخص بحوزته 1800 قرص طبي مخدر

2024-04-18 / 09:28

طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-04-18 / 09:08

“سيتي باص” فاس تنفي ادعاءات تفتيش راكبة بصفة مخلة

2024-04-17 / 23:50

اشتوكة : اعتقال عشريني داوم على اغت..صاب طفلة من…

2024-04-17 / 21:47

شكاية طعن على طاولة والي جهة الشمال ضد الجمع…

2024-04-17 / 21:36

الناظور ..إحباط محاولة تهريب 116 ألفا و605 أقراص مهلوسة…

2024-04-17 / 21:17

مراكش : منظمة حقوقية تشيد بمجهودات الامن وهذه حصيلة…

2024-04-17 / 20:16

خدمة عسكرية.. هذا آخر أجل لملء استمارة الإحصاء

2024-04-17 / 19:56

تعليق واحد

  1. الوقت تبدلات في المغرب. الشرطة المغربية يجب أن تطور من تدريباتها واظن ان احسن دولة يمكن أن تساعدنا في هذا هو الولايات المتحدة الأمريكية.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى