المؤثرة صوفيا أولحيان تحتفل بحفل زفافها وعقيقة ابنتها.. ونشطاء يتنقدون ظهورها “دون حجاب”

هبة بريس – فن

احتفلت المؤثرة فاطمة الزهراء أولحيان، أول أمس الثلاثاء، بحفل زفافها وعقيقة ابنتها صوفيا.

وأقامت المؤثرة، فاطمة الزهراء أولحيان المعروفة ب”صوفيا تايتماترز” حفلا كبيرا بمدينة أكادير.

وتفاعل النشطاء، مع صور وفيديوهات الحفل، معلقين على ظهور المؤثرة المغربية دون حجاب.

وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء: “العرس والسبوع ما بقا عندهوم معنى وحلاوة ملي ولاو كيدارو بعد سنوات”.

وأضاف آخر: “ياك كانت دايرة الحجاب الشرعي.. ولا الزيف هق مشا”.