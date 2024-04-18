معركة قضائية بين جارين بسبب صياح ديك

هبة بريس – وكالات

خاض سكان منطقة هامبتونز بمقاطعة سوفولك في ولاية نيويورك، نزاعاً شرساً دام أشهراً بسبب ديك مزعج.

وبدأت القصة في مايو الماضي، بعد أن سئم مارك أورباخ (53 عاماً) من صياح الديك الأليف (براوني) الخاص بجاره إفراين مايورجا.

ولاحظ أورباخ أن الديك يبدأ بالصياح في 4:45 صباحاً يومياً، ويستمر حتى 8 صباحاً؛ وفقاً لوثائق المحكمة.

وقال أورباخ لصحيفة (واشنطن بوست): «اعذروني، لكن الأمر كان سخيفاً للغاية. كان علي أن أذهب إلى الطبيب، وأتناول الحبوب المنومة للتعامل مع الأمر».

وأشار الرجل إلى أنه خسر مستأجراً بقيمة 1,750 دولاراً شهرياً بسبب الضوضاء، وأن أطفاله لم يعودوا يرغبون في البقاء معه، لأنهم لا يستطيعون النوم.

واشتكى الرجل مراراً وتكراراً إلى المسؤولين في البلدة من صياح الديك، وقام بكتابة العشرات من العرائض بأوقات وتواريخ كل يوم مزعج.