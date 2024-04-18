حاول إضرام النار في مصلين.. احتجاز شاب داخل مستشفى في بريطانيا

هبة بريس – وكالات

أصدرت السلطات البريطانية، أمس الأربعاء، قراراً قضى باحتجاز رجل في مستشفى لأجل غير مسمى، أدين بمحاولتي قتل بعد إضرامه النار عمداً برجلين مسنّين أثناء مغادرتهما مسجدين في بريطانيا.

وكان محمد أبكر من إدغباستون في برمنغهام بوسط بريطانيا قد أضرم النار عمداً في هاشي أودوا (82 عاما) ومحمد رياض (70 عاماً) في فبراير ومارس توالياً من العام الماضي، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وأدانت محكمة برمنغهام أبكر، وهو سوداني الأصل، بتهمتي محاولة قتل العام الماضي.

وقال القاضي ملبورن إنمان لأبكر الذي يعاني من انفصام الشخصية ويعتقد أنه يخضع لسيطرة أشخاص ممسوسين بأرواح شريرة “لقد ألقيت البنزين على ضحيتيك ثم أشعلت النار فيهما (…) كان الهجومان مروّعين”.

وأضاف القاضي بينما كان أبكر يشاهد الإجراءات عبر الفيديو من مستشفى آشوورث شديد الحراسة في شمال غرب بريطانيا “اختيار الضحيتين في هذه القضية تمّ بشكل عشوائي دون أيّ وجهة نظر عقلانية”.

وتابع “ومع ذلك، فأنت كنت تعتقد بصدق أن كل واحد منهما كان من أولئك الذين يحاولون السيطرة عليك”.

واختتم قائلاً “أنا مقتنع تماماً بأنك ارتكبت هاتين الجريمتين في وقت كنت تعاني فيه من مرض عقلي حاد”.

وقام أبكر برش البنزين على الرجلين بالقرب من مسجدين ثم أشعل النار فيهما.

ووقعت الهجمات في غرب لندن في 27 فبراير وبرمنغهام في 20 مارس.

وعولج أودوا الذي تعرض للهجوم في لندن من حروق شديدة في وجهه وذراعيه، بينما كانت إصابة رياض خطيرة.