بسبب “نشاطات تخريبية”.. بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين

2024-04-18 / 09:44
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هبة بريس – وكالات

أعلنت وزارة خارجية بوركينا فاسو، أن ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين، من بينهم مستشاران سياسيان في السفارة الفرنسية بواغادوغو، “أشخاص غير مرغوب فيهم” بسبب “نشاطات تخريبية” وطُلب منهم مغادرة البلاد.

وكتبت الوزارة في مذكرة موجهة إلى السفارة الفرنسية في واغادوغو مؤرخة الثلاثاء، أن هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة “صنّفوا أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضي بوركينا فاسو بسبب قيامهم بنشاطات تخريبية”.

وأضافت: “يُطلب منهم مغادرة” بوركينا فاسو “خلال الـ48 ساعة المقبلة”.

2024-04-18 / 09:44
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