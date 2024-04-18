فرحات مهني يزلزل الجزائر في مداخلة قوية أمام الأمم المتحدة

رباب نوي – هبة بريس

زلزل مهني فرحات، رئيس دولة القبايل المستقلة المعروفة ب ” الماك ” جمهورية الجزائر، أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مساء الأربعاء، بفضحه لتلاعبات ومناورات نظام العسكر.

كما أكد رئيس حركة تقرير المصير بدولة القبايل، أن هذه الأخيرة يسري عليها القانون الدولي للمناطق بحكم أنها غير متمتعة بالحكم الذاتي، مطالبا بإدراجها ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لتصفية الإستعمار.

وفي سياق متصل، التقى فرحات مهني بممثلين رسميين لثلاث دول خليجية في مقر الأمم المتحدة.

ومما لاشك فيه أن هذه الإجتماعات، التي تمت في نيويورك، ستزيد من حدة التوتر بين دولة الجزائر ودول الخليج.

جدير ذكره، أن مهني فرحات أعلن في وقت سابق عن اعلان استقلال القبايل يوم 20 أبريل 2024، ويأتي اختيار هذا التاريخ بالضبط تخليدا للذكرى 44 للربيع الأمازيغي سنة (1980)، وكذلك أحداث الربيع الأسود الدامية في منطقة القبايل.