طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالأقاليم الصحراوية للمملكة و بالجنوب-الشرقي للبلاد.

وستتشكل سحب منخفضة و مصحوبة بكتل ضبابية بكل من سواحل البحر الأبيض المتوسط، والسهول الشمالية و الوسطى للمحيط الأطلسي، و كذا بالشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، فضلا عن تمركز سحب أخرى ركامية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط وبالمنطقة الشرقية.

ويرتقب تناثر حبات من الغبار المحلي بالجنوب-الشرقي للبلاد و بجنوب الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من مناطق الأطلسين الكبير والصغير، وجنوب المنطقة الشرقية، وبجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الأطلس و الريف، وما بين 19 و23 درجة بأقصى كل من الجنوب-الشرقي وجنوب البلاد، و ستكون ما بين 10 و18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالجنوب والجنوب -الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين المحمدية وطرفاية وقليل الهيجان بباقي السواحل.