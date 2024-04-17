أبطال أوروبا.. ريال مدريد يفوز على سيتي ويواجه بايرن في نصف النهائي

2024-04-17 / 23:15
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هبة بريس / القسم الرياضي

حقق نادي ريال مدريد فوز مثيرا أمام مضيفه مانشستر سيتي الانجليزي، مساء الأربعاء بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 ، برسم إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح ريال مدريد باب التسجيل عن طريق البرازيلي رودريغو في الدقيقة 12، قبل أن يدرك البلجيكي كيفن دي بروين التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 76.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 3-3.

ويواجه ريال مدريد في دور نصف النهائي فريق بايرن ميونيخ المتأهل من فوزه أمام أرسنال.

2024-04-17 / 23:15
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