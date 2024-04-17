الناظور ..إحباط محاولة تهريب 116 ألفا و605 أقراص مهلوسة إلى داخل التراب الوطني

2024-04-17 / 21:17
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هبة بريس / الناظور

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بمركز بني انصار بالناظور، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب 116 ألفا و605 أقراص مهلوسة من نوعي إكستازي وريفوتريل إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وذكر مصدر أمني أن عمليات المراقبة والتفتيش، التي أخضعت لها هذه الناقلة مباشرة بعد وصولها إلى مركز بني انصار، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة، مخبأة بعناية داخل المقاعد الخلفية لهذه السيارة، مشيرا إلى أن إجراءات البحث المنجزة مكنت أيضا من توقيف سائقها ومرافقه المغربيين والبالغين من العمر 22 و32 سنة.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وأكد أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

2024-04-17 / 21:17
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‫5 تعليقات

  5. مشكورين على مجهوداتهم فواقع الشباب في مختلف المدن المغربية يبعث على القلق و الأسى!! و معدل الاجرام في صفوفه في ارتفاع متزايد و اذا قمنا بدراسة حول ما تكلفه المخدرات الصلبة للدولة و للأسر لفتح نقاش جاد حول الرفع من عقوبات او نوعيتها في حق من يتاجر بمستقبل الوطن..و باستمرار اسره..لان المدمن يسرق و يغامر فيقتل احيانا !!

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