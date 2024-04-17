اشتوكة : اعتقال عشريني داوم على اغت..صاب طفلة من عائلته

2024-04-17 / 21:47
5

أودعت النيابة العامة ، شاب عشريني السجن المدني ، متهم باغتصاب طفلة في ربيعها السابع ، رهن الاعتقال الاحتياطي ، وإحالة ملفه على قاضي التحقيق .

وكانت احد الدواوير بجماعة إنشادن بإقليم اشتوكة أيت باها ، قد تفجرت بها الفضيحة الأخلاقية داخل أسرة ، بعدما داوم الشاب على إغت.صاب طفلة من عائلته.

وفي تفاصيل القضية ، كانت والدة الطفلة ، قد اكتشفت تغييرا في سلوكها ، مما دفعها إلى مواجهتها بأسئلة حول ذلك ، لتعترف لها ان ابن عائلتها يمارس الجنس عليها ، مما جعلها تخبر الأب بذلك ، وهو ما دفعه إلى وضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي التي أعتقلت المشتبه فيه والتحقيق معه .

2024-04-17 / 21:47
5

مقالات ذات صلة

شكاية طعن على طاولة والي جهة الشمال ضد الجمع…

2024-04-17 / 21:36

الناظور ..إحباط محاولة تهريب 116 ألفا و605 أقراص مهلوسة…

2024-04-17 / 21:17

مراكش : منظمة حقوقية تشيد بمجهودات الامن وهذه حصيلة…

2024-04-17 / 20:16

خدمة عسكرية.. هذا آخر أجل لملء استمارة الإحصاء

2024-04-17 / 19:56

الأزمي: “ميراوي” يدفع نحو سنة بيضاء لطلبة الطب

2024-04-17 / 19:39

مراكش.. تعاون أمني مغربي أمريكي يطيح بـ3 أجانب

2024-04-17 / 19:19

العيون.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ131 مرشحا للهجرة

2024-04-17 / 18:53

المغرب واسبانيا عازمان على تطوير التعاون في البحث والتعليم…

2024-04-17 / 18:34

فاس..تطورات في قضية متابعة أصحاب “شر كبي أتاي”

2024-04-17 / 18:28

إدارة سجن طانطان تكشف حقيقة “إضراب سجين عن الطعام…

2024-04-17 / 17:32

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى