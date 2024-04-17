اشتوكة : اعتقال عشريني داوم على اغت..صاب طفلة من عائلته
أودعت النيابة العامة ، شاب عشريني السجن المدني ، متهم باغتصاب طفلة في ربيعها السابع ، رهن الاعتقال الاحتياطي ، وإحالة ملفه على قاضي التحقيق .
وكانت احد الدواوير بجماعة إنشادن بإقليم اشتوكة أيت باها ، قد تفجرت بها الفضيحة الأخلاقية داخل أسرة ، بعدما داوم الشاب على إغت.صاب طفلة من عائلته.
وفي تفاصيل القضية ، كانت والدة الطفلة ، قد اكتشفت تغييرا في سلوكها ، مما دفعها إلى مواجهتها بأسئلة حول ذلك ، لتعترف لها ان ابن عائلتها يمارس الجنس عليها ، مما جعلها تخبر الأب بذلك ، وهو ما دفعه إلى وضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي التي أعتقلت المشتبه فيه والتحقيق معه .
5 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
Hechouma wellahila Hechouma
يجب إعدامه
يجب التشديد له في العقوبة
الفضيحه اللا أخلاقية