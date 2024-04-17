خدمة عسكرية.. هذا آخر أجل لملء استمارة الإحصاء

2024-04-17 / 19:56
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يذكر وزير الداخلية الشباب الذين تمت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية، ولم يقوموا لحد الساعة بذلك، أنه يتعين عليهم، في إطار عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية لإعداد فوج المجندين المقرر إدماجه برسم السنة الجارية، ملء استمارتهم عبر الموقع الالكتروني (www.tajnid.ma )، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للإحصاء يوم 29 أبريل 2024 في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا.

كما يلفت وزير الداخلية، في بلاغ تذكيري حول عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، انتباه الشباب ذكورا وإناثا، الراغبين في التطوع لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين أن يبادروا، قبل انتهاء الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء المذكورة، إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم عبر نفس الموقع الالكتروني (www.tajnid.ma

2024-04-17 / 19:56
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