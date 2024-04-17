الأزمي: “ميراوي” يدفع نحو سنة بيضاء لطلبة الطب

انتقد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، طريقة تدبير الحكومة لأزمة طلبة الطب والتي دخلت شهرها الرابع، متهما الوزير ميراوي بالدفع نحو سنة بيضاء.

قال ذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمها حزب العدالة والتنمية لعرض تقييمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، صباح اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري بالرباط

وقال الأزمي إن وزير التعليم العالي غير مسؤول ويدفع نحو سنة بيضاء بالنسبة لطلبة الطب.

وأضاف “هل يعرف هذا الوزير معنى سنة بيضاء بالنسبة للدولة والمستشفى العمومي والصحة العمومية والوطن وبالنسبة للآباء والطلبة”.

وتابع رئيس المجلس الوطني للحزب، أن أزمة الطب بدأت منذ 23 من شهر دجنبر 2023، والحكومة “غير موجودة ولم تنجح في تدبيرها”.