العيون.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ131 مرشحا للهجرة

قدمت دورية في أعالي البحار تابعة للبحرية الملكية، اليوم الأربعاء خلال عمليتين منفصلتين، على بعد خمسين كلم شمال – شرق مدينة العيون، المساعدة لقاربين في وضعية صعبة وعلى متنهما 131 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 27 إمرأة و8 قاصرين، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء العيون وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.