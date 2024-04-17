فاس..تطورات في قضية متابعة أصحاب “شر كبي أتاي”

علم ان غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس قررت ، تأجيل النظر في قضية أغنية الراب “شر كبي أتاي” إلى غاية يوم 22 أبريل الجاري.

وحسب مصدر مطلع، فإن قرار التأجيل جاء للأجل في ملتمس الضم مع إحضار المتهمين أمام المحكمة،

ويتابع المعنيين بالأمر (ي.ا) و(أ.ا) بصك اتهام يضم “تحريض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية والمشاركة في ذلك”.